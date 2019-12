Marc Collet: "Comme Buffett, j'étais réticent aux techs"

Le début du concours était synonyme de routine pour notre journaliste maison et spécialiste des marchés financiers Marc Collet. "J’ai choisi de procéder comme je le fais habituellement pour mon portefeuille privé, mais je me suis vite rendu compte que, pour un concours qui ne dure que deux mois, il valait mieux être plus agressif", explique-t-il.