Malgré les menaces, la Belgique accroît son aide humanitaire au Congo

Le torchon brûle entre le pouvoir congolais et les ONG internationales. Le ministre congolais des Affaires Étrangères Léonard She Okitundu a en effet été très clair. Il ne veut pas que les organisations humanitaires présentes au Congo acceptent l'argent de la Belgique et des autres instances donatrices.

Le pouvoir met en garde les ONG

"Nous sommes déterminés à aider les populations les plus vulnérables et à leur donner de l'espoir. Pour remplir notre mission et sauver des vies sur le terrain, nous avons besoin d'un accès humanitaire continu et sans entrave à toutes les régions, ainsi que d'une protection des travailleurs humanitaires."