Reynders pousse pour un recomptage de voix en RDC

Pour l'instant, une position commune se dégage dans le chef des Etats-membres de l'Union européenne, des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud. La position de la Belgique s'inscrit dans le cadre européen. Et ce lundi, le chef de la diplomatie belge a fait le point. Selon Didier Reynders, il faut de la "transparence" c'est-à-dire, qu'il faut procéder à la "publication des procès-verbaux", ce qui signifie "presque la la même chose" qu'un recomptage des voix. Ce lundi deux organisations africaines ont plaidé dans le sens d'un recomptage: la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), présidée par le président zambien Edgar Lungu, et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), présidée par le président de la République du Congo (Brazzaville), Denis Sassou Nguesso.