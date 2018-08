Le nombre de voyageurs continue d'augmenter à la SNCB

La SNCB a vu le nombre de ses voyageurs progresser de 3,1% au premier semestre de l'exercice en cours, par rapport à la même période de l'année dernière) pour atteindre 124,5 millions de voyageurs. "La tendance de 2017 (une croissance de 3,6% sur l'ensemble de l'année) se confirme", déclare la SNCB dans son communiqué, qui explique cette augmentation par le nouveau Plan de transport entré en vigueur en décembre dernier, ainsi que par sa stratégie commerciale. "La SNCB a par exemple lancé la vente de billets Go Unlimited, adressés aux jeunes, via un chatbot sur Facebook Messenger."

La SNCB a, au cours du dernier semestre, investi 252,6 millions d’euros dans l'accueil, la communication aux voyageurs et l'offre de produits. "Au cours de la période 2018-2022, la SNCB va investir au total 3,2 milliards d’euros dans l'amélioration de son service à la clientèle, et ce à travers ses trois activités de base: le transport de voyageurs, leur accueil dans des gares fonctionnelles ainsi que la gestion et l'entretien du matériel."