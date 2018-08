Les crédits augmentent mais rapportent peu à KBC

A l'issue de son deuxième trimestre, les revenus totaux de KBC ont reculé de 3% en glissement trimestriel, à 1,863 milliard d'euros, conformes aux attentes des analystes (1,86 milliard). Les revenus nets d'intérêts sont restés relativement stables (-1%) et s'élèvent, eux, à 1,117 milliard, contre 1,028 milliard à la même période un an plus tôt.