Les 500 euros défiscalisés, c'est pour... aujourd'hui

→ On vous rappelle l'idée: permettre aux personnes travaillant à plus de 4/5 ou aux pensionnés de se constituer un revenu complémentaire de 500 euros par mois (avec un plafond de 6.000 euros par an) libre de taxes. Et ce via des prestations dans le secteur associatif, des coups de main entre citoyens ou par l’entremise d’une plateforme agréée d’économie dite collaborative. Bref, en donnant un petit coup de main au club de football local, en taillant la haie de la voisine ou en livrant des repas à domicile.