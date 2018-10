95 millions d'euros dans les caisses d'Oxurion

"Le trimestre a été marqué par l'introduction du nouveau no de notre société, commente Patrik De Haes, CEO of Oxurion. Nous continuons à faire d'excellents progrès dans l'avancement de nos nouveaux médicaments en test pour traiter la maladie oculaire diabétique. Nous avons commencé le développement clinique du THR-687 comme prévu, et nous avons lancé une phase 2 pour évaluer le THR-317 pour le traitement de l’œdème maculaire idiopathique. Plus tôt dans l'année, nous avions annoncé le début de la phase 2 pour le THR-317 en combinaison avec le ranibizumab (Lucentis) et une phase 1 avec le THR-149, tous les deux en cours de développement pour le traitement du DME. Nous attendons avec impatience le développement clinique de notre pipeline de pointe et nous prévoyons de présenter les premières données cliniques initiales au cours du second semestre 2019."