AB InBev boit la tasse en bourse: une réaction exagérée?...

Un quatrième trimestre plus faible que prévu au niveau de l’Ebitda et des perspectives décevantes pour l’exercice en cours ont fait chuter l’action AB InBev. Voici ce qu’en disent les brokers.

Les résultats publiés ce matin par le numéro 1 mondial de la bière sont, en effet, de l’aveu même de sa direction bien en deçà de ses attentes . Rien que pour le quatrième trimestre, par exemple, si les volumes se sont révélés plus élevés qu’estimé par le marché, l’Ebitda , lui a déçu se contractant (-5,5%) davantage qu’anticipé (-1,9%).

Plus inquiétant encore: l’exercice 2020 a plutôt mal débuté, AB InBev subissant de plein fouet l’épidémie de coronavirus en Chine. Pour le premier trimestre, le groupe s’attend dès lors à une chute de 10% de son Ebitda. Pour la totalité de l’année, cependant, il vise une progression de ce même Ebitda comprise entre 2 et 5% (consensus à +5,7%), la croissance devant surtout être réalisée au second semestre.