AB InBev coupe en deux son dividende

Les volumes totaux d'AB InBev au 3e trimestre ont progressé de 0,2 % durant le trimestre. Les produits ont augmenté de 4,5 %. Les produits combinés de Budweiser, Stella Artois et Corona ont poursuivi leur croissance, avec une hausse de 7,7 % au niveau mondial et de 10,6 % en dehors de leurs marchés domestiques.

L'Ebitda du groupe belgo-brésilien a augmenté de 7,5 %, avec un accroissement de la marge de 116 points de base à 40,3 %, grâce à la croissance des produits et grâce à des synergies et à des économies de coûts.

Le bénéfice net est en baisse. Le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres du groupe est de 1,614 millions d’USD contre 2,582 millions un an plus tôt...

Et le dividende? Le conseil d’administration a approuvé un acompte sur dividende de 0,80 EUR par action pour l’exercice 2018. Et non de 1,60 euro comme les années précédentes. Il envisage de proposer un dividende final de 1 EUR par action pour l'exercice 2018, à payer en mai 2019. Et non plus de 2 euros... Tout cela donnera lieu au paiement d'un dividende total de 1,80 EUR par action pour l'exercice 2018. Cela permet au groupe d'épargner 3,6 milliards d'euros.