AB InBev s'attend à poursuivre sa "forte croissance" en 2019

Après un quatrième trimestre supérieur aux attentes des analystes, AB InBev évoque pour 2019 une forte croissance de ses produits et de l'Ebitda. Un solde sur dividende d'un euro sera distribué.

Sur l’ensemble de l’année , le chiffre d’affaires atteint 54,62 milliards (+4,8%) et l’Ebitda 22,08 milliards (+7,9%). Le bénéfice normalisé, par contre, accuse un repli de 15% à 6,79 milliards pour des raisons comptables liées à la valeur des actions AB InBev. En dehors de cet effet, il croît de 4,7%.

Progression aux Etats-Unis

Le numéro un mondial de la bière met en avant notamment, pour 2018, le croissance des volumes, des produits et des parts de marché sur nombre de ses marchés importants. Aux Etats-Unis , où il constatait une certaine faiblesse ces dernières années, il a réalisé sa meilleure progression en termes de parts de marché depuis 2012.

Par contre, les performances ont été inférieures à ses attentes en Argentine, au Brésil et en Afrique du Sud à cause d’un contexte macroéconomique faible. Comme on le sait, le groupe a aussi subi la volatilité des devises défavorables sur les marchés émergents.