Ageas croule sous les demandes des actionnaires de Fortis

Ageas a enregistré, au premier semestre, un bénéfice net de 606 millions d'euros, contre 441 millions un an plus tôt. Il va lancer un nouveau programme de rachat d'actions. Les nouvelles sont moins bonnes, par contre, pour les actionnaires de Fortis.

Mais le premier sujet d’actualité concernant le groupe d’assurances, c’est sans aucun doute celui de l’indemnisation des actionnaires de Fortis . La période de dépôt des demandes d’indemnisation se clôturait le 28 juillet, et Ageas a reçu pas moins de 290.000 demandes – largement plus que les 175.000 à 200.000 prévues . Sur ce total, 159.000 dossiers ont déjà reçu une indemnisation partielle, pour un total de 593 millions d’euros. Mais vu le nombre de demandes, l’enveloppe de 1,3 milliard réservée par Ageas pourrait être insuffisante pour dédommager tout le monde à 100%.

Du côté des résultats, le groupe d’assurances a enregistré, au premier semestre, un bénéfice net de 606 millions d’euros, contre 441 millions un an plus tôt. Les bénéfices au deuxième trimestre font un véritable bond: en vie, ils ont plus que doublé, passant de 121 millions l’an dernier à 262 millions, grâce à un résultat exceptionnel en Asie, lié à un changement rétroactif du régime fiscal; et en non-vie, ils affichent une hausse de 48%, passant de 55 millions l’an dernier à 81 millions, grâce à de bonnes performances en Belgique et au Portugal ainsi qu’à la libération d’une réserve au Royaume-Uni.