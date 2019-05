Ageas dispose de 2 milliards pour des rachats mais les cibles sont chères

L'assureur Ageas a profité, au premier trimestre, d'une excellente tenue de ses activités en Asie qui ont pu compenser la faiblesse constatée en Belgique. Bart De Smet, son CEO, évalue à plus de 2 milliards d'euros la capacité financière du groupe pour procéder à des acquisitions.

Alors que le nom d’ Ageas est (ou était) cité dans des dossiers d’acquisition en Belgique (Fidea qui est finalement revenue à la Baloise), au Portugal (Tranquilidade) ou en Espagne (Caser), Bart De Smet a reconnu ce mercredi que le groupe qu’il dirige examinait de nombreux dossiers, soit entre 30 et 40 par an, mais que les prix étaient élevés. Concernant le concurrent espagnol Caser dont la valorisation pourrait être supérieure à un milliard d’euros, il n’a pas commenté cette récente rumeur de marché, mais a admis que l’Espagne était un pays qui pourrait intéresser le groupe d’assurances "où l’on pourrait viser une position dans le top 5."

Ageas a les moyens de ses ambitions. En plus de son cash disponible qui s’élève à 1,3 milliard d’euros, il pourrait encore émettre de la dette et disposer d’une puissance de feu totale d’un peu plus de 2 milliards d’euros.