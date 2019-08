Ahold Delhaize subit l'impact des grèves aux Etats-Unis

Comme attendu, le distributeur belgo-néerlandais subit le contrecoup d'une longue grève aux Etats-Unis. Celle-ci a impacté les ventes à hauteur de 224 millions de dollars. Conformes aux attentes des analystes, elles progressent légèrement sur le premier semestre. En Belgique, les magasins de proximité Proxy et Shop&Go ont le vent en poupe.

Comme attendu, le groupe Ahold Delhaize a bouclé le deuxième trimestre 2019 sur une légère progression de ses ventes mais sur un recul sensible de son bénéfice opérationnel sous-jacent. A change constant, celui-ci a en effet lâché 14,1 % à 594 millions d'euros. Les ventes ont pour leur part progressé de 1,5 % (à taux constant) pour atteindre 16,32 milliards d'euros, une performance conforme au consensus des analystes.

Le conflit social du début de l'année, qui a sérieusement entravé les activités de 246 des 415 supermarchés de la filiale US Stop&Shop sur la côte Est des Etats-Unis, a eu un impact tangible sur les performances du groupe, même si les bonnes performances d'autres filiales US ont permis de limiter la casse. La grève de 11 jours a entraîné un manque à gagner sur les ventes de 224 millions de dollars et réduit le bénéfice opérationnel de 100 millions de dollars. Pour rappel, les Etats-Unis représentent environ les deux tiers du chiffre d'affaires d'Ahold Delhaize.