Après une "année éprouvante", Melexis reprend espoir

Pour l’ensemble de l’ année , le groupe spécialisé dans les semi-conducteurs pour le marché automobile a vu ses ventes se contracter de 14% à 486,9 millions d’euros. Son Ebit et son bénéfice ont fondu de moitié environ à respectivement 70,6 millions et 60,2 millions.

Dividende inchangé

Retour de la croissance

Pour 2020, la société basée à Ypres se montre plus optimiste et table sur une croissance des ventes d’environ 10% et une marge brute autour de 41% contre 40,3% en 2019. "Les corrections d’inventaires sont maintenant terminées et le comportement des commandes des clients s’est encore amélioré au quatrième trimestre de 2019 et au début du nouvel an" a indiqué la CEO.