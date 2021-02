AvH peut dire merci à ses banques

L'activité bancaire, par exemple, se porte bien mieux que prévu et contribue désormais à elle seule à près de 61,5% du résultat net consolidé d'AvH, contre 32,2% un an auparavant. Delen et Van Breda réalisent même une année "record", marquée par une croissance d'un peu plus de 3% des actifs confiés pour atteindre 45,1 milliards d'euros.