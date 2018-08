Avertissement sur résultats pour Tessenderlo

Alors que ses principaux chiffres-clés pour le premier semestre sont en recul (lire plus bas), le groupe chimique Tessenderlo tempère ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Il tablait, jusqu’ici, sur un Ebitda récurrent qui devait être en ligne avec celui de 2017. En raison de l’évolution du taux de change dollar/euro et du prix des matières premières, il estime désormais qu’il sera inférieur à celui de l’an dernier. Toutefois, il pourrait quand même s’aligner sur celui de l’an dernier si la transaction concernant T-Power est achevée avant la fin septembre . Cette opération lui permettrait en effet d’inclure le Rebitda du dernier trimestre de celle-ci dans celui de Tessenderlo.

Bénéfice gonflé par les changes

Le bénéfice net semestriel, par contre, passe de 17,1 millions d’euros à 54,9 millions un peu mieux qu’anticipé. Bémol: ce chiffre est influencé par des pertes et gains de change principalement via des prêts non-couverts au sein de l’entreprise en dollars et livres sterling notamment. Sans cet effet, le résultat net tournerait autour de 46 millions d’euros et celui du semestre correspondant de 2017 se serait élevé à 58 millions d’euros.