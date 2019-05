Balta en bonne voie pour atteindre ses prévisions

"Nos résultats du premier trimestre sont en ligne avec nos attentes et nous sommes sur la bonne voie pour réaliser les prévisions que nous avons données en mars dernier", résume Cyrille Ragoucy , le nouveau CEO de Balta . Rappelons qu’à ce moment-là le groupe de tapis et moquette annonçait tabler sur un Ebitda ajusté largement inchangé par rapport à celui de 2018.

De son côté, l’Ebitda ajusté progresse de 3,5% à 17,5 millions d’euros et dégage une marge de 9,5%. L’Ebitda croît moins rapidement que les ventes en raison des investissements dans Next, le programme stratégique sur trois ans, et l’impact négatif attendu des coûts de l’inflation. Les premiers bénéfices de Next sont attendus plus tard cette année, précise Balta dans un communiqué avec un impact plus significatif à partir de 2020.