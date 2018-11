Balta entrevoit un redressement

Le groupe Balta reste sous pression même si une lumière scintille au bout du tunnel. Hausse des prix et réorganisation du département "résidentiel" en cause, au cours du troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé du producteur de tapis a reculé de plus de 4% à 151 millions d'euros. L'EBITDA ajusté a chuté de près de 10% à 17,1 millions.