Balta vire son CEO et lance un avertissement sur résultats

Annonce choc mais qui se comprend au vu des récents déboires de Balta tant au niveau de son compte de résultat que de son cours de Bourse qui a perdu 62% depuis son introduction sur Euronext Bruxelles il y a environ un an : le CEO, Tom Debusschere , s’en va avec effet immédiat. Selon le communiqué de presse ce départ a été décidé de commun accord avec l’intéressé et le conseil d’administration. En attendant un remplaçant, l’intérim est assuré par Cyrille Ragoucy , le président du conseil d’administration.

Cette annonce ce double d’un avertissement sur résultats . Le producteur de revêtements de sol textiles anticipe désormais un Ebitda annuel inférieur aux prévisions antérieures qui se situaient entre 82 millions et 87 millions d’euros . L’Ebitda du second semestre devrait toutefois montrer une amélioration par rapport à celui de l’an dernier, précise la société.

Endettement à 3,8

De son côté, l’Ebitda ajusté chute de 26,6% passant de 46,5 millions d’euros à 34,2 millions. La marge Ebitda se contracte, elle, à 10,6% contre 13,7% un an plus tôt. Elle souffre des prix élevés des matières premières, de l’impact négatif des changes et de volumes plus faibles.