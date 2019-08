Balta vise une amélioration significative à partir de 2020

Les ventes des quatre divisions de Balta s’affichent en hausse à l’exception de celles "Residential" qui se reculent de 4,3%. Si l’Ebitda global ne bouge pas c’est à cause de la division "Rugs" qui a dégagé des marges plus faibles en raison, entre autres, de coûts plus élevés temporaires.

Le plan Next sur la bonne voie

"Nous sommes en ligne avec l’implémentation des différentes initiatives de croissance et de réductions de coûts identifiées dans Next" a indiqué Cyrille Ragoucy, le CEO de Balta, dans un communiqué. "Ce plan produira ses effets sur nos résultats plus tard au second semestre de l’année et apportera une amélioration significative des bénéfice à partir de 2020."