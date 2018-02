Bekaert franchit un cap symbolique, l'action bondit

Plus de 4 milliards de chiffre d'affaires consolidé: Bekaert vient de franchir un palier. Son chiffre d'affaires pour l'exercice 2017 a bondi de plus de 10% l'an passé. Pourtant, le tréfileur courtraisien dit avoir fait face à quelques obstacles:

La marge Ebit sous-jacente a diminué de 1% et l'Ebitda sous-jacent s’est établi à 497 millions, en repli de 3% sur un an, avec une marge de 12,1%.

Côté prévisions, Bekaert mise sur une demande élevée pour le secteur auto et les marchés miniers et de la construction. "Les perspectives pour les marchés pétroliers et gaziers pourraient s’améliorer au fur et à mesure que les prix pétroliers augmentent" espère le groupe dans son communiqué. "Nous sommes confiants que notre rentabilité s’améliorera progressivement en cours d’année pour atteindre le même niveau de rentabilité de 2017" écrit le groupe de Courtrai. Et en chiffres? "Nous continuons de croire que les améliorations que nous apportons à l’ensemble de nos activités, nous permettront de progresser vers une marge Ebit sous-jacente de 10% à moyen terme."