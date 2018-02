Belle hausse du dividende chez CFE

CFE, un groupe de construction et de dragage, a vu son résultat net atteindre un nouveau record à 180,4 millions d'euros (+7,1%).

CFE , une filiale du holding AvH , essentiellement active dans la construction et le dragage (DEME) a enregistré une hausse de 9,6% de son chiffre d’affaires à 3,07 milliards d’euros en 2017. Cette hausse avait été anticipée chez DEME qui avait connu une activité plus faible en 2016. A l’inverse, le chiffre d’affaires de CFE Contracting (construction) est en léger repli, précise CFE dans un communiqué .

Dividende brut de 2,4 euros

L’Ebitda , pour sa part, progresse de 7,5% et franchit le seuil du demi-milliard à 500,7 millions d’euros. Même tendance pour le résultat opérationnel (+10%) qui s’affiche à 249,4 millions d’euros. De son côté, le résultat net part du groupe dépasse le précédent record de 2015 pour atteindre 180,4 millions d’euros (+7,1%). CFE va distribuer un dividende brut par action de 2,40 euros (1,68 euro net) contre 2,15 euros au titre de 2016, soit une progression de 11,6%.

Le carnet de commandes progresse légèrement à 4,85 milliards d’euros. Il se maintient à un haut niveau chez DEME et progresse même de façon substantielle si on prend en compte les commandes signées mais non encore intégrées dans le carnet (environ 1,7 milliard d’euros), souligne CFE. Dans la construction, le carnet de commandes augmente sensiblement du fait, entre autres mais pas uniquement, de l’acquisition du groupe Van Laere.