Bénéfice trimestriel plus que doublé chez AB InBev

Le géant brassicole AB InBev affiche un quatrième trimestre solide avec des ventes en hausse de 8,2%, un Ebitda qui grimpe de 21% et un bénéfice qui bondit de 123%. Dividende total de 3,60 euros comme prévu.

Pour le quatrième trimestre de 2017, AB InBev a dégagé des revenus de 14,6 milliards de dollars, en hausse de 8,2% et en ligne avec les attentes des analystes (consensus Bloomberg). Sur l’ensemble de l’année, ils pointent à 56,4 milliards (+5,1%). Au niveau des volumes totaux de bières vendus, on atteint une progression de 1,6% au niveau du trimestre et de 0,2% sur l’ensemble de l’exercice. Les ventes issues des trois marques mondiales du groupe (Budweiser, Stella et Corona) ont grimpé de 17,8% sur les trois derniers mois de l’année et de près de 10% sur les douze mois.

"Le rapprochement avec SAB a dépassé nos attentes"

L’Ebitda trimestriel, de son côté, a grimpé de 21% et se situe au-delà des attentes du marché (5,98 milliards) à 6,19 milliards de dollars. La marge, en hausse, s’établit à 42,4%. Pour 2017, les chiffres sont respectivement de 22,1 milliards (+13,4%) et de 39,1%. Ils résultent d’une solide croissance des produits renforcée par la réalisation de synergies, explique le numéro un mondial de la bière dans un communiqué. Celles-ci, issues du rachat de SABMiller et combinées aux économies de coûts s’élèvent à 1,3 milliard de dollars sur l’année et à 381 millions sur le dernier trimestre. "Nous avons aujourd’hui réalisé 2,13 milliards de dollars sur les 3,2 milliards de synergies et d’économies de coûts attendus, en devises constantes depuis août 201" détaille le groupe qui souligne que ce rapprochement a dépassé ses attentes.

Au final, le bénéfice trimestriel a plus que doublé (+123%) à 2,05 milliards de dollars. Sur l’année, la performance atteint +64,2% à près de 8 milliards de dollars. " Notre performance financière de 2017 a été la meilleure des trois dernières années" affirme le groupe brassicole.

Politique inchangée pour le dividende

Comme anticipé, AB InBev versera un solde de dividende de 2 euros par action ce qui fait un total de 3,6 euros brut en tenant compte de l’acompte de 1,6 euro distribué en novembre. Le brasseur rappelle qu’il continue à prévoir une hausse des dividendes au fil du temps mais que la croissance à court terme devrait toutefois être modeste compte tenu de l’importance du désendettement.

Fin 2017, la dette s’élevait à 104,4 milliards de dollars soit une baisse par rapport aux 108 milliards un an auparavant. Le ratio d’endettement par rapport à l’Ebitda est passé d’une année sur l’autre de 5,5 à 4,8. L’objectif est d’atteindre un chiffre aux alentours de 2 a rappelé le groupe dirigé par Carlos Brito.

"Solide croissance" pour 2018

Malgré la volatilité sur certains de ses marchés clés, AB InBev table sur une solide croissance des produits et de l’Ebitda pour l’année en cours. Il s’attend toutefois à un premier trimestre plus faible en raison d'une comparaison difficile et de l’échelonnement des initiatives commerciales et de marketing mais se dit convaincu que la croissance s’accélérera pour le bilan de l’année. AB InBev prévoit de réaliser une croissance des produits nets par hectolitre supérieure à l’inflation.

