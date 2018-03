Biocartis lance un centre de R&D aux USA

Biocartis annonce la création d'un centre de R&D aux Etats-Unis (à Raritan, dans le New Jersey) pour soutenir la stratégie d'expansion de son produit Idylla. La création de ce centre passe par le transfert d'employés, d'actifs et de tests de Janssen Diagnostics (dépendant de Janssen Pharmaceuticals) à Biocartis. Ainsi, une dizaine d'employés de Janssen épauleront désormais le spécialiste belge du diagnostic moléculaire.

Fin décembre, la position en cash de Biocartis était de 112,8 millions d'euros (contre 83,2 millions un an plus tôt). On peut y ajouter une ligne de crédit qui porte le montant à disposition à 140,3 millions.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et d'investissements sont dans le rouge de 45,7 millions (-62,7 millions un an plus tôt); l'amélioration sur un an est due à la progression du résultat d'exploitation, à la baisse des investissements en fonds de roulement et à une diminution des dépenses en capital.