Celyad a des réserves jusqu'au premier semestre 2019

Au total, Celyad fait état d'une perte financière nette de 56,4 millions d'euros à la fin du mois de décembre 2017. Elle s'élevait à 23,6 millions un an plus tôt. Dans l'intervalle, Celyad explique qu'il a du composer avec des charges non récurrentes liées à la modification des accords conclus avec Celdara Medical LLC et Dartmouth College et à la dépréciation de l'actif C-Cure et de sa dette de 24,3 millions d'euros. Pour rappel, Celyad a décidé début février de renoncer à son programme C-Cure, un produit visant des affections cardiaques. La biotech refermait ainsi la page 'Cardio' de son histoire, préférant se concentrer sur le traitement de certains cancers via la thérapie cellulaire.