Croissance à deux chiffres pour Fagron

Pour les six premiers mois de l’année, Fagron affiche un bilan globalement supérieur aux attentes des analystes. Le chiffre d’affaires du groupe de para-pharmacie a grimpé de 10,6% à 255,4 millions d’euros. Mais c’est surtout au niveau de l’Ebitda que les estimations se sont révélées insuffisantes. Il a grimpé de 23% à 54,2 millions d’euros là où les analystes tablaient sur un chiffre de 39,3 millions. La marge s’est accrue de 60 points de base à 21,2%.

Provision de 14 millions

"La forte croissance du chiffre d’affaires est principalement due aux excellentes performances en Amérique du Nord et au solide développement du chiffre d'affaires en Amérique latine" a souligné Rafael Padilla, le CEO dans un communiqué. "Outre une forte croissance organique, nous avons encore renforcé nos positions de leader sur les marchés brésilien et tchèque avec quatre acquisitions et a réalisé une solide entrée sur le marché mexicain."