Dexia améliore son bilan mais plonge dans le rouge

Le bilan de Dexia s'est réduit de 15% au cours de l'exercice 2017. Le bénéfice net de 2016 se transforme lui en perte, sous l'effet d'éléments non récurrents et d'une volatilité comptable, explique le groupe.

Dexia poursuit sa résolution. Le groupe annonce avoir ainsi réduit son bilan de 15%, soit de 31,8 milliards dont 11 milliards d'euros issus de la gestion active du bilan (9,9 milliards d'euros de cessions et 1 milliard de remboursements anticipés). Le bilan de Dexia s'établit donc à 181 milliards d'euros.

"En 2017, le groupe s’est attaché à simplifier et renforcer sa structure financière. Les circonstances de marché ont été favorables et nous en avons tiré profit pour réaliser un important travail d’optimisation de nos sources de financement mais également pour accélérer la réduction de nos portefeuilles d’actifs et en diminuer le risque et la complexité," indique Wouter Devriendt, CEO, dans un communiqué.

Les cessions de portefeuille portaient sur trois axes:

• Les actifs fortement pondérés en capital (ABS et prêts subordonnés)

• Des expositions souveraines, des covered bonds et des prêts municipaux (dont de nombreux français et américains) en bénéficiant des conditions favorables de marché

• Des actifs risqués: des positions liées à Porto Rico pour 343 millions d'euros

Sur le plan opérationnel, Dexia poursuit également sa simplification. Des accords d'externalisation ont ainsi été conclus en matière notamment de gestion des processus dans les back-offices. Quelque 150 collaborateurs de Dexia rejoindront ainsi cette année les rangs de Cognizant Horizon.

Simplification aussi dans la structure de capital. L'AG de Dexia a ainsi approuvé la conversion des actions de préférence détenues par les Etats belge et français en actions ordinaires. Les deux Etats détiennent désormais respectivement 52,8 et 46,8% des actions Dexia de quoi permettre à Dexia d'assurer ses obligations en matière de solvabilité et le respect du "burden sharing" qui soutient que toute amélioration de la situation de Dexia profite d'abord aux deux Etats.

Par rapport à la BCE, Dexia, qui avait déjà réduit son recours aux refinancements de l'Eurosystème à zéro en date du 31 décembre 2017, ne disposera plus que d'un financement de l'Eurosystème d'un montant maximum 5,2 milliards d'ici 2021. La BCE considère en effet que compte tenu de la modification substantielle du profil de financement du groupe et de la diversification de ses sources de financement, le recours au système de financement pour les structures en liquidation ne doit plus être appliqué.

Dexia dans le rouge

Côté résultats, le groupe en résolution fait état d'une perte nette de 462 millions d'euros.

• -302 millions d'euros sont attribuables aux éléments récurrents

• -64 millions d'euros sont liés à des éléments de volatilité comptable

• -96 millions d'euros ont été générés par des éléments non récurrents

Le produit net bancaire chute à -64 millions d'euros pour une perte brute d'exploitation de 485 millions d'euros.

Dexia chiffre également ses coûts à 421 millions dont 89 millions de contributions aux taxes et autres frais régulatoires.

Au 31 décembre 2017, Dexia affichait quelque 6,5 milliards d'euros de fonds propres "Common Equity Tier 1" (-500 millions). Le ratio "Common Equity Tier 1" s’établit à 19,5%.

En terme de liquidité, la décision de la BCE a pour conséquence une réduction du coussin de liquidité: 16,4 milliards, dont 10,5 milliards sous forme de dépôts auprès des banques centrales. Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) du groupe s’élève à 111 %.

Un mot sur les litiges