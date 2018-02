Dividende en forte hausse chez Sipef

Le groupe de plantations Sipef actif en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée a dégagé en 2017 un chiffre d’affaires en hausse de 21% à 322 millions de dollars. Les ventes d’huile de palme, qui contribuent à hauteur de 92% au bénéfice brut, ont augmenté de 21,8%. Les volumes, qui ont fait l’objet d’une forte croissance, ont aussi été vendus à des prix unitaires plus élevés, détaille Sipef dans un communiqué. Les prix du marché de l’huile de palme ont bénéficié d’une tendance haussière au cours du premier semestre, avant de se stabiliser au fil du second signale encore le groupe coté sur Euronext Bruxelles.