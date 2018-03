Double déception chez IBA

Disons-le tout net, les résultats annuels 2017 publiés ce matin par IBA déçoivent sur au moins deux points. Les chiffres sont largement sous les estimations formulées par les analystes de KBC Securities et la direction de la société néolouvaniste ne donne aucune indication sur l’évolution de ses activités pour 2018 et au-delà que nous ne connaissions déjà.

Après quatre avertissements sur résultats lancés en l’espace de quelques mois, on savait que les chiffes annuels d’IBA ne seraient pas bons en raison de la concurrence accrue dans le secteur de la protonthérapie et de retards de projets chez certains clients.

Le résultat net chute de 260%

"Carnet de commandes solide"

"Bien que le marché de la protonthérapie demeure irrégulier, son évolution reste stable au fil du temps, assure Olivier Legrain, le CEO d’IBA dans un communiqué . Nous disposons toujours d’un solide carnet de commandes en matière d’équipements et de services pour, respectivement, les trois et dix prochaines années."

Plus de résultats trimestriels détaillés

Au niveau des prévisions rien de bien neuf par rapport au "profit warning" de janvier. IBA affirme qu’elle va poursuivre ses efforts en vue d’atteindre un Rebit et un résultat net après impôts positif en 2018 et au-delà. Les efforts se porteront sur deux axes: accroître le marché de la protonthérapie en rendant cette technique plus abordable et augmenter la part de marché d’IBA grâce notamment à sa technologie et à des temps d’installation plus courts.