EVS atteint de justesse ses objectifs

EVS boucle l'année 2017 en atteignant de justesse ses objectifs. Et pour 2018, le carnet de commandes n'est pas encore très rempli...

EVS annonce un chiffre d'affaires en forte hausse pour son dernier trimestre de l'année passée: +49%, à 39,7 millions d'euros, mais en excluant des comptes 2016 les locations pour les gros events. Au total, les ventes de l'année ont ramené 118,8 millions dans les caisses, ce qui constitue une baisse de 1,3% sur un an. Le spécialiste des technologies de l'image misait sur un chiffre d'affaires entre 115 et 125 millions, l'objectif est donc atteint. Et c'est légèrement mieux que prévu par les analystes.