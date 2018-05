Encore plus endetté, Nyrstar attend le second semestre

Certes, le groupe a profité d’une hausse du prix du zinc de 23% et du démarrage de mines aux Etats-Unis mais ces bonnes nouvelles ont été compensées par une baisse des frais de traitement, une faiblesse substantielle du dollar face à l’euro, une contribution négative de la mine Myra Falls et des gains limités tirés de la hausse du zinc en raison de couvertures sur les prix ("hedging").

Nouveau CFO

En ce qui concerne le déploiement du site de production de Port Pirie , il est en avance sur le calendrier affirme Nyrstar. Il devrait générer un Ebitda d’au moins 40 millions au second semestre de 2018, de 100 millions en 2019 et de 130 millions en 2020. Le redémarrage de l’exploitation de la mine de Myra Falls se poursuit comme prévu avec une production de zinc attendue au second semestre de cette année.

Malgré ce trimestre plutôt faible, Hilmar Rode, le CEO de Nyrstar reste confiant. "Nous continuons à tabler sur une amélioration substantielle des bénéfices et sur un mouvement vers la génération de cash flow libre au second semestre 2018 assure-t-il dans un communiqué. Et cela grâce à Port Pirie, au redémarrage de la mine de Myra Falls et à des améliorations dans la performance opérationnelle des activités minières et de fonderie."