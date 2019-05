Euronav et les tankers ont le vent en poupe

Au cours du premier trimestre, Euronav a renoué avec les bénéfices. Le groupe maritime qui évoque un second semestre encourageant va distribuer un solde de dividende de 9 centimes de dollar.

A l’issue des trois premiers mois de l’année, Euronav a vu son chiffre d’affaires plus que doubler (+137%) à 232,6 millions de dollars. Le spécialiste du transport maritime de produits pétroliers sort même du rouge avec un bénéfice de 19,5 millions de dollars contre une perte de 39,1 millions un an plus tôt. Par action, cela donne un bénéfice de 9 centimes contre une perte de 25 centimes. Ce niveau est toutefois inférieur au attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice par action de 12 centimes.