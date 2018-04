Euronav toujours engluée dans le "pot au noir"

Tout l’horizon n’est cependant pas bouché. On entrevoit quelques éclaircies comme la hausse de la demande de pétrole brut et l’augmentation des distances parcourues par les navires. Mais, selon le CEO d’Euronav, un nouvel équilibre du marché requiert une réduction des anciens navires, une diminution des commandes et un soutien au niveau du prix du pétrole.

Pessimisme sur tous les ponts chez ING

"Les résultats ont été décevants pour l’entreprise et, pire, la direction semble être devenue plus pessimiste pour ses perspectives" relève Quirijn Mulder analyste chez ING. Le deuxième trimestre s’annonce également faible avec à nouveau un résultat négatif tandis que le troisième trimestre est traditionnellement le plus faible de l’exercice, estime-t-il. "Le consensus des analystes table toujours sur un Ebitda de 170 millions de dollars pour 2018 alors que nous croyons que cela n’est plus réaliste". Quirijn Mulder enfonce le clou. "Nous pensons aussi que la fusion annoncée avec Gener8 attendue pour le deuxième trimestre ne constitue pas un catalyseur dans cet environnement difficile." Sa perspective est donc négative mais il reste, pour l’instant, à l’achat sur l’action avec un objectif de cours de 8,2 euros.