Fausse note pour la fin de l'ère Clamadieu chez Solvay

Malgré des résultats annuels et trimestriels en ligne voire légèrement supérieurs aux attentes des analystes, le titre Solvay perdait 5% en matinée. C'est sans doute la mention d'une croissance "modeste" attendue pour 2019 qui a refroidi les investisseurs.

Avant de rejoindre la présidence d’ Engie , Jean-Pierre Clamadieu peut se féliciter d’avoir atteint ou dépassé les objectifs à moyen terme fixés pour la période 2016-2018 notamment en termes d’Ebitda (+7,5% en moyenne) et de cash-flow libre avec un total de 2,7 milliards d’euros.

Mais sur les trois dernières années, le cours de l’action n’a pas affiché une vitalité éclatante avec un gain limité à 16%. Cela correspond aussi, plus ou moins, au bilan boursier de Solvay depuis l’accession de Jean-Pierre Clamadieu au poste de CEO en mai 2012 avec, toutefois, une envolée jusqu’à 132 euros (+53%) en avril 2015.

Prévisions floues

Pour 2018, le job a été accompli, sans surprise, bonne au mauvaise. Les chiffres du dernier trimestre (chiffre d’affaires et Ebitda sous-jacent) sont en ligne voire légèrement supérieurs aux estimations des analystes. Et la prévision d’une croissance de l'Ebitda sous-jacent comprise entre 5% et 6% pour l'ensemble de 2018 a été réalisée avec une progression de 5,3%.