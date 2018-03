Hamon divise sa perte par trois

Le groupe industriel wallon Hamon, en pleine restructuration, a enregistré une perte de 22,3 millions d'euros en 2017 contre une perte de 63 millions un an plus tôt.

On le sait, Hamon vit pour l’instant une importante restructuration qui s’est déjà traduite par une réduction de la dette bancaire de 87 millions d’euros et une augmentation de capital, au succès mitigé, de 47 millions d’euros réalisée en février dernier.

Globalement, la société cotée à Bruxelles, a souffert de la période d’incertitude entre la publication des résultats de juin 2017 et l’annonce du succès du refinancement en janvier 2018. De plus, précise Hamon dans un communiqué envoyé cette nuit, le marché a été de façon générale moins dynamique et de ce fait très concurrentiel.

Ebitda stable

Le chiffre d’affaires s’est donc contracté passant de 394,4 millions d’euros en 2016 à 366,6 millions un an plus tard. L’Ebitda reste stable à -17,2 millions. En excluant l’Afrique du Sud et le Brésil dont les fermetures seront finalisées en 2018 et TTC cédée en 2017, l’Ebitda aurait été de -12 millions, précise Hamon.