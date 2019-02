IBA va mieux mais avertit encore sur ses résultats

On a arrêté de les compter. Voici un nouvel avertissement sur résultats lancé par IBA . Mais cela pourrait être le dernier de la série car la société semble s'être redressée au cours du second semestre.

Le leader mondial de la protonthérapie précise qu’il signé sept contrats Proteus One en 2018 , dont trois ont commencé à générer des revenus en 2018. Les quatre autres contrats ne seront pas reconnus dans les résultats 2018. L’année a également vu une croissance à deux chiffres des revenus des services en Protonthérapie ajoute le groupe qui pointe également la bonne performance de son segment dosimétrie.

Les efforts menés par IBA en matière de contrôle des coûts et des réductions des dépenses opérationnelles ont porté leurs fruits. Ces mesures ont eu pour résultat une réduction de plus de 15 millions d’euros des coûts d'exploitation en 2018.

Pour le second semestre, la société affiche un Rebit positif et un bénéfice, en nette progression par rapport à la première moitié de l’année assure-t-elle.

"IBA s’est fortement redressée en 2018" a souligné Olivier Legrain, le CEO d’IBA dans un communiqué . "Bien que les conditions du marché demeurent incertaines et que la signature et le financement de nouveaux contrats soient difficiles à prévoir, nous sommes confiants quant aux perspectives à plus long-terme du marché de la protonthérapie."