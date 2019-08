ING affiche un bénéfice net en hausse

"Nous avons obtenu de bons résultats au deuxième trimestre, avec une rentabilité solide et une croissance saine des prêts et des dépôts", a déclaré le PDG du groupe Ralph Hamers, cité dans le communiqué. "Des volumes plus importants et des marges sur prêt résilientes ont soutenu les revenus malgré la persistance d'un contexte de bas taux d'intérêt", a-t-il ajouté, prévoyant que dans un futur proche, ce climat mettrait toutefois "sous pression" le bénéfice net.