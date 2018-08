Kinepolis porté par ses acquisitions

Le rachat de la chaîne canadienne Landmark Cinemas et de NH Bioscopen aux Pays-Bas ont dopé le nombre de visiteurs et le chiffre d'affaires de Kinepolis au premier semestre.

Pour le premier semestre 2018, Kinepolis a dévoilé des chiffres qui sont en ligne voir, pour certains, supérieurs aux attentes des analystes de KBC Securities et de Degroof Petercam.

Grâce à l’acquisition de la chaîne de salles de cinémas Landmark au Canada et des cinémas néerlandais NH Bioscopen , le groupe enregistré un bond de 45,1% du nombre de ses visiteurs à 17,1 millions. Cela se reflète dans le chiffre d’affaires qui grimpe de 38,5% à 221,8 millions d’euros.

"Si l'on fait abstraction de l'expansion, la plupart des pays européens ont connu une baisse du nombre de visiteurs en raison d'une offre de films moins porteuse au deuxième trimestre, d'une vague de chaleur exceptionnellement longue et de la Coupe du monde de football" tempère Eddy Duquenne , le CEO de Kinepolis.

De son côté, l’Ebitda courant (Rebitda) a progressé de 18% pour s’établir à 51,9 millions d’euros. L'ajout du Canada entraîne, comme prévu, une baisse du Rebitda moyen par visiteur et une marge Ebitda plus faible, note le groupe dans un communiqué car au Canada, plus de 95 % des visiteurs sont accueillis dans des complexes loués. Hors expansion, le Rebitda par visiteur a augmenté en Europe.