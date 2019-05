"L'Espagne est un pays où Ageas pourrait viser le top 5"

Vous savez, sur une année, nous regardons 30 à 40 dossiers. Cela ne signifie pas que nous faisons offre. Mais dans les marchés qui sont clefs pour nous, en Europe on parle de la Belgique, du Portugal et du Royaume-Uni, on regarde chaque dossier qui se présente. Ceci dit, nous voulons rester disciplinés sur le prix. Or, les dernières acquisitions observées dans le marché en Europe se sont faites à des prix comparables avec ce que l’on observe pour les marchés de croissance, c’est-à-dire 20 à 30 fois les bénéfices. Pour des dossiers avec peu de possibilités de croissance, c’est cher.