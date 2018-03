L'environnement ne s'éclaircit guère pour Balta

Les prix élevés des matières premières. L'effet négatif des taux de change. L'environnement dans lequel évolue Balta , le spécialiste du tapis, était très compliqué au second semestre 2017 et ne semble guère s'améliorer au cours du premier trimestre voire semestre 2018.

Il s'attend donc désormais à un chiffre d'affaires de la division "Carpettes" en recul (-15%) pour le premier semestre avec certes une reprise de la croissance au second. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, l'EBITDA est attendu dans une fourchette entre 82 et 87 millions d'euros. Il s'agirait dans le meilleur scénario d'une prévision de stabilité.

"Après nos bons résultats au premier semestre 2017, nous avons dû faire face à un environnement externe très difficile au second semestre. Nous prévoyons le même vent contraire à court terme, mais nous avons pris des mesures concernant les coûts et les prix des produits," explique Tom Debusschere, CEO.

Le groupe termine ainsi son exercice 2017 sur un chiffre d'affaires de 661,32 millions d'euros contre 557,68 millions un an auparavant. Le résultat opérationnel ressort en recul à 37,6 millions d'euros. Ajusté et Pro forma, l'EBITDA est de 87,3 millions (-10,3%) avec un marge opérationnelle de 12,7%. Le résultat net consolidé chute quant à lui de 25,35 millions d'euros contre 2,98 millions en 2017.

Par activité, on note un très léger tassement du chiffre d'affaires de la division "Résidentielle" (-0,8% à 234,8 millions d'euros). La division "Carpettes" enregistre une progression de 6,4% pour 114,5% de la division "Commerciale".

→ Se positionner sur le marché commercial américain du "Premium" avec la marque Beltley,

→ Devenir le leader mondial du tissage mécanique et de l'innovation avec la division "Carpettes",

→ Maintenir la division commerciale de Balta au titre de challenger important sur les marchés nord-américain et européen du tapis commercial et du carrelage,

→ Les opportunités d'acquisition complémentaire seront analysées de façon sélective,

→ Le focus est maintenu sur l'excellence opérationnelle.