L'excellence des résultats d'AvH débouche sur un dividende accrû

Dans un communiqué, le holding explique également intensifier le développement de ses participations qui contribuent désormais aux résultats du groupe à hauteur de 277 millions d'euros (+7%). "A cela s’ajoute un total de 37,4 millions d’euros de plus-values nettes et de résultats non récurrents, lié entre autres à la vente de nos participations dans la Société Nationale de Transport par Canalisations (AvH 75%) et dans Ogeda (AvH 3%) et à notre part dans une plus-value de revalorisation chez Sipef," indique le CEO Jan Suykens.