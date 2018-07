L'iPhone fait les bonnes affaires d'Apple

Apple a publié ce mardi des résultats trimestriels, pour son exercice décalé, supérieurs aux attentes. Le bénéfice net est en hausse de plus de 30% au troisième trimestre, à 11,5 milliards de dollars. Les iPhone, plus chers, attirent toujours les consommateurs.

Apple a vendu 41,3 millions d'iPhone au 3e trimestre de son exercice décalé, contre 41,0 un an plus tôt, toutefois en deçà des attentes de 41,8 millions d'unités.

Le chiffre d'affaires s'élève à 53,27 milliards de dollars, contre 45,41 milliards à la même période un an plus tôt. Le groupe bat les prévisions des analystes, qui prévoyaient un chiffre d'affaires à 52,3 milliards de dollars. Les ventes à l'international ont représenté 60% du chiffre d'affaires du groupe technologique.

Le directeur financier d'Apple explique cette progression par la vente des modèles les plus récents et les plus coûteux d'iPhone, en particulier l'iPhone X (999 dollars), qui a été le modèle le plus populaire du trimestre. La hausse des revenus des activités de services, qui comprend Apple Music, l'App Store et iCloud, a aussi profité à Apple.