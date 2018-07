La Coupe du monde dope le bénéfice d'AB InBev

Les volumes affichent principalement une progression au Mexique et en Chine, toutefois atténuée par les résultats aux États-Unis, l'un des marchés les plus importants du groupe, où les volumes totaux ont diminué de 3,1% au deuxième trimestre. Les ventes ont aussi diminué de -3,1% aux Etats-Unis, suite à la fragilité du secteur. Les bières Budweiser et Bud Light perdent du terrain et donc des parts de marché, entre autres, parce que les bières artisanales y sont de plus en plus populaires.

Un Mondial fructueux

L'Ebitda normalisé a augmenté de 7% à 5,568 milliards de dollars, contre 5,354 milliards un an plus tôt. La marge passe à 39,7% suite à la croissance des volumes. Le bénéfice normalisé est de 2,163 milliards de dollars, en progression par rapport au deuxième trimestre de 2017 (1,872 milliards de dollars). AB InBev explique cette progression par la croissance des volumes et surtout grâce à ses investissements marketing liés à la Coupe du monde 2018 en Russie. "Notre sponsoring de la Coupe du monde de la Fifa Russie 2018 a été le plus ambitieux et le plus fructueux de tous les temps pour Budweiser et pour AB InBev", déclare le groupe brassicole, qui a vendu plus de bières dans les stades lors de cet événement en comparaison à la précédente Coupe du monde au Brésil en 2014.