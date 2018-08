La SIR Montea maintient le cap pour 2018

A l’issue des six premiers mois de l’année 2018, la SIR Montea a dégagé un résultat EPRA (résultat courant sous-jacent) en hausse de 23% à 16 millions essentiellement à cause de l’augmentation du résultat locatif net due à l’accroissement du portefeuille. Par action, il progresse de 3% à 1,35 euro contre 1,31 euro un an plus tôt.