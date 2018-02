La SIR Xior dépasse ses prévisions

Le résultat sous-jacent (EPRA) grimpe aussi (+69%) pour se chiffrer à 9,77 millions d’euros contre 5,77 millions un an auparavant. Par action, cela donne un montant de 1,43 euro, supérieur à l’objectif de Xior de 1,40 euro. Il est en hausse de 22% malgré l’augmentation de 54% du nombre d’actions en circulation, précise la SIR dans un communiqué .

Dividende

On notera encore que la valeur d’actif net par action s’élève à 27,47 euros contre 24,97 euros fin 2016. Le taux d’endettement, de son côté, passe de 50,69% à 53,62%. Le portefeuille immobilier de la SIR a grimpé de 84% pour atteindre les 489 millions d’euros. Si toutes les acquisitions et tous les réaménagements envisagés en ce moment sont réalisés, le portefeuille évoluera en direction de 540 millions d’euros, avec plus de 5.200 unités locatives pour étudiants.