"La consolidation en Belgique ne se fait pas au rythme qu'on pourrait en attendre"

C’est un excellent trimestre. Mais chaque trimestre a ses éléments exceptionnels. Dans le cas présent, il y a eu les intempéries au Royaume-Uni et en Belgique, qui ont un impact négatif de 40 millions d’euros. D’autre part, nous avons enregistré 103 millions d’euros de plus-values sur les actions et l’immobilier, sur un total 150 à 200 millions d’euros planifiés cette année. Donc, il ne faut extrapoler sur douze mois le bénéfice net trimestriel de l’assurance, soit 299 millions d’euros. On ne peut pas faire " x4 ".

On a été patients sur ce point depuis que cette option ‘put’ a été convenue, en 2009. On patientera bien encore pendant le mois et demi qu’il reste avant d’être fixé (ndlr, l’option devient caduque le 30 juin). Cela relève de la cuisine interne de BNP Paribas, je n’y suis pas. Mais selon nous, la probabilité la plus élevée est le statu quo : BNP ne vend pas ses 25% dans AG et ne résilie pas l’accord de distribution de nos produits dans son réseau bancaire belge. Car la collaboration est bonne. On y verra bientôt clair. Nous estimons ces 25% à 1,45 milliard d’euros. Si BNP Paribas devait vendre, nous utiliserons pour partie notre cash disponible (environ 900 millions d’euros, après avoir isolé les montants prévus pour l’accord à l’amiable sur Fortis) et pour partie de la dette en faisant appel au marché.