La croissance est dans le pipeline d'Aliaxis

Aliaxis ambitionne à l'horizon 2025 un chiffre d'affaires et des résultats en hausse grâce à une croissance interne et externe. En ligne de mire un ebitda courant de 850 millions d'euros, là où il s'établissait en 2020 à 461 millions.

"Nous sommes déterminés à accélérer encore la croissance d'Aliaxis, à renforcer nos positions et à nous engager pour atteindre des objectifs ambitieux de durabilité", déclare Eric Olsen, le CEO.

Le spécialiste belge des canalisations pour l'eau et l'énergie fait état, pour les 6 premiers mois de l'année, de revenus en hausse de plus de 30%, à 1,78 milliard d'euros. L'ebitda courant bondit de plus de 82%, dépassant les 344 millions d'euros, pour un résultat net de 174,4 millions (+6.9%). Par action, le bénéfice ressort à 2,21 euros.