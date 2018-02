La disette continue chez Telenet, les actionnaires boudent

Début de séance calamiteux pour Telenet ce matin en Bourse de Bruxelles. Le titre chutait de 13% à l'ouverture pour toucher un plus bas de 53,35 euros dans la foulée de la publication de ses résultats 2017 avant de se reprendre quelque peu. Ce ne sont pas ceux-ci qui sont en cause. Globalement, ils ne dévient pas trop des attentes des analystes sauf, peut-être, le bénéfice net qui s’affiche bien en deçà du consensus.

Le bon temps des réductions de capital

Objectif de cours moyen à 65,76 euros

Stefaan Genoe de Degroof Petercam s’attendait, par exemple, à un dividende de 5,5 euros . "La distribution aux actionnaires semble postposée à plus tard cette année", écrit-il. Il n’en reste pas moins à "acheter" sur la valeur avec un objectif de cours de 68 euros. " Malgré les prévisions plus basses que prévu, nous maintenons notre avis à acheter. La baisse confirmée des investissements en 2019 est l’un des éléments clés de la forte croissance que nous attendons au niveau du cash-flow libre en 2019-2020 qui est le moteur principal de notre vision positive."

Parmi les analystes recensés par Bloomberg qui suivent la valeur, 13 conseillent un achat, 7 recommandent de la conserver et un seul de la vendre. L’objectif de cours moyen atteint 65,76 euros avec un plus haut de 79 euros (Goldman Sachs) et un plus bas de 50 euros (Raymond James).