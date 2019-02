La position de Lotus: gâter ses actionnaires

En 2018, Lotus Bakeries a vu son chiffre d’affaires progresser de 6,2% (+7% à taux de change constants) à 556,4 millions d’euros. Au second semestre, la hausse atteint 9%.

Cette progression vient de la croissance interne de plus de 5% et de l’acquisition de Kiddylicious qui est consolidé depuis août 2018. La majeure partie de la croissance interne en valeur absolue est venue cette année de Lotus Biscoff. L’internationalisation de Lotus Biscoff et Lotus Biscoff Spread reste un pilier de croissance robuste souligne le groupe dans un communiqué.