"La prime de Lotus Bakeries en bourse est plus que justifiée"

C’est sans doute l'une des plus belles- et des plus discrètes- "succes stories" de la Bourse de Bruxelles. En l’espace de 10 ans, l’action Lotus Bakeries a été multipliée par plus de neuf et se traite aujourd’hui à 2.920 euros, un niveau qui, soit dit en passant, mériterait bien une division drastique du titre afin de le rendre plus accessible à tout un chacun.